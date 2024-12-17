У губернатора Тюменской области Александра Моора появился еще один заместитель

У губернатора Тюменской области Александра Моора появился еще один заместитель.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона, на эту должность Моор повторно назначил Эдуарда Бакиева. Также он будет руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ. В должность Бакиев вступает с сегодняшнего дня.

Отметим, что Эдуард Бакиев был заместителем губернатора с 2019 года. Он уволился по собственному желанию 20 сентября 2024 года, уступив свое место экс-сенатору от Тюменской области Павлу Тараканову. Однако он, проработав несколько месяцев, уволился в конце ноября, перейдя в команду губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

Также Бакиев был начальником юридического управления "Запсибкомбанк", генеральным директором "Тюменский ЦУМ", генеральным директором "Сельскохозяйственное предприятие "Пригородное" и генеральным директором "Тюменская ярмарка".