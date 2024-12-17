В Каменске-Уральском сотрудницы завода пожаловались на скрытую камеру в душе

В Каменске-Уральском на одном из местных заводов произошел настоящий скандал. Сотрудницы предприятия обнаружили в душевой скрытую камеру.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на пострадавших, камера принадлежит их коллеге - 33-летнему литейщику Алексею. Мужчина якобы еще полгода назад начал приклеивать к стенке душевой камеру скотчем, после чего собирал все отснятые видео и хранил на своем телефоне.

Когда одна из сотрудниц случайно обнаружила камеру, сразу же рассказал о находке остальным, после чего женщины пошли к охране. По камерам удалось отследить, кто из мужчин захаживал в женскую душевую. Когда руководство вышло на Алексея, тот сразу во всем сознался.

Известно, что у предполагаемого любителя скрытых видеозаписей есть жена и дети. Пострадавшие уже готовят коллективный иск, возбуждено уголовное дело.

Накануне.RU обратилось в СКР по Свердловской области, однако там инцидент пока не комментируют.