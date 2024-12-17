Третий танкер, груженый мазутом, подал сигнал бедствия в Черном море

Третий танкер, груженый мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта "Кавказ" в Черном море. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

Уточняется, что у танкера "Волгонефть-109" – тоже трещина на борту.

РИА Новости пишет, что судно подавало сигнал бедствия в ночь на вторник. С танкера не было утечки нефтепродуктов, рассказали в экстренных службах. Членам экипажа ничего не угрожает.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Танкеры построили в Волгограде. Одному из них уже 55 лет, второму – 51 год. Сообщалось, что они были предназначены для эксплуатации на реках.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с появлением информации о загрязнении прибрежной полосы мазутной смесью в результате ЧП с танкерами. Сегодня в Сети появились кадры, на которых видно, что черная масса покрывает пляжи.