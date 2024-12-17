Итоги года в Югре: лидерство в рейтингах, высокое качество жизни, реализация важных проектов

Югра – один из экономических флагманов России – подошла к концу 2024 г. с впечатляющими результатами. Введена в эксплуатацию больница в Нижневартовске, принято решение ускорить строительство моста через Обь вблизи Сургута и ввести его досрочно. Чем запомнился для округа год его 94-летия, читайте в материале Накануне.RU.

Регион сохранил своё влияние на федеральный бюджет – экономика Югры на 80% состоит из нефтегазодобывающего сектора. 5% мировой нефти и 41% российской добывают в Югре. Правительство Югры системно улучшает инвестиционный климат региона – создаёт условия для развития новых производств в регионе и расширяет партнёрство международной технологической кооперации в нефтегазовом секторе. Такие показатели развития экономики позволяют платить работникам различных отраслей высокие зарплаты. Согласно недавнему исследованию РИА Новости, Югра попала в топ-10 регионов, где 40% работников получают более 100 тыс. руб. в месяц.

Ещё один итог года в этой отрасли – второе место среди регионов по экономическому потенциалу, определяющему благосостояние людей. В Индексе экономического потенциала регионов РФ (третий квартал 2024 г.) Югра оказалась на втором месте, разделив это почётное место с Ямало-Ненецким автономным округом и пропустив вперед лишь Москву.

Высокие темпы экономического развития влияют на возможности развития округа и более быструю, нежели запланировано ранее, реализацию различных проектов. Так, второй мост через Обь вблизи Сургута, который важен не только для экономической столицы Югры, но и для других регионов большой страны, сдадут досрочно: уже осенью будущего, 2025 г.

Другой важный для югорчан проект – Нижневартовскую окружную больницу – удалось полностью завершить уже в 2024 г.: в сентябре клиника открыта, она стала важным медицинским центром восточной зоны Югры. В больнице – более 40 отделений, размещенных в шести корпусах, общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Ежегодно учреждение будет принимать до 35 тысяч пациентов.

Все кабинеты и операционные оснащены томографами, ангиографами, аппаратами для диализа, МРТ, ИВЛ мирового уровня. Аналогичные технологии используются в крупных федеральных центрах. Расширится и перечень проводимых операций, а отделение реабилитации позволит пациентам проходить полный курс восстановления в условиях стационара. Югорчане смогут получать высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы родного региона.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что теперь высокотехнологичная медицинская помощь будет доступна не только для югорчан, но и для жителей севера Томской области. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила управленческую команду Югры и коллектив учреждения.

"В рамках национального проекта "Здоровье" мы осуществляем масштабные инфраструктурные изменения. Это важнейшее событие для граждан нашей страны, поскольку открытие новых медицинских учреждений означает улучшение качества и доступности медицинской помощи. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам успехов и, конечно же, здоровья всем жителям Югры. Спасибо вам за ввод центра в эксплуатацию", - сказала Голикова.

Развитие экономики и реализация проектов невозможны без схожих показателей в сфере образования – развивать Югру должны профессионалы. Рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика") в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны. При составлении топ-500 лучших школ России агентством учитывалось число выпускников, которых зачислили в 2022 и 2023 годах на очную форму обучения в вузы. Это первокурсники бакалавриата или специалитета.

Также во внимание брали долю выпускников-бюджетников, олимпиадников и тех, кто зачислен по договору. Ханты-Мансийский автономный округ представлен в списке тремя учреждениями. Югорский физико-математический лицей-интернат занял 166 место, 25% его учеников поступили в университеты по олимпиадам. На 435 строчке расположился Нижневартовский лицей — доля бюджетников составила 64,6%. Сургутский естественно-научный лицей занял 468 место в рейтинге.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что округ развивался настолько, насколько это возможно в сегодняшних экономических условиях: цена на нефть осталась невысокой, поступления в бюджет остались ниже ожиданий.

"В этой ситуации то, как развивался округ, заслуживает всяческой похвалы: финансирование социальных проектов не упало, введение больницы в Нижневартовске – хороший показатель. Подобные больнице масштабные проекты будут реализованы", - сказал Безделов.

Политолог напомнил, что в 2025 г. бюджет Югры составит более 400 млрд руб., такой показатель достигнут впервые.

"Несмотря на санкции, экономика Югры находится в хорошем тонусе", - сказал Безделов.

Эксперт отмечает, что губернатор Руслан Кухарук – представитель новой волны руководителей, он скорректировал работу правительства Югры, что уже принесло положительные плоды: органы власти, в том числе экономический блок, стали более эффективны.