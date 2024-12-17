Матвиенко сочла "мусорную" реформу "деградацией"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что улучшить мусорную отрасль не удалось – вместо реформы получилась деградация.

"Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, однако на деле всё забуксовало", - приводит РБК слова Матвиенко, сказанные на заседании Совета законодателей России, к которым она добавила: то, что должно было стать реформой, больше похоже на "деградацию и регресс".

В этом году пора подвести итоги пятилетнему национальному проекту "Экология", главной составляющей которого должна была стать так называемая "мусорная реформа". Мало того, что целевые показатели не достигнуты, так эксперты констатируют уничтожение существовавшей до этого мало-мальской системы по разделению мусора и обращению с бытовыми отходами. Не создана новая инфраструктура по разделению мусора, переработкой мало кто занимается, а полигоны как были, так и есть – существуют они со многими нарушениями, вблизи жилых домов. Как считают эксперты, единственное, чего удалось достичь, это повышения тарифов.