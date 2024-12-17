Всем детям сотрудников «Уралкалий» подарит сладкие, полезные и творческие подарки

В преддверии Нового года более 15 000 детей сотрудников компании «Уралкалий» получат новогодние подарки.

Как пояснили в пресс-службе компании, в каждом наборе — сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, а также развивающие игры с учетом возрастной категории детей.

Так, малыши получат раскраску из дерева и книжку с секретами, дети 4-7 лет — деревянную кормушку для птиц и игру «Ассоциариум», 8-11 лет — беспроводные наушники и семейную стратегическую игру «Накорми планету», 12-15 лет — беспроводные наушники и игровой набор «Квиз».

И каждому ребенку достанется брендированный мешок для обуви и праздничная открытка от компании.

Еще один новогодний презент «Уралкалий» также подарит детям сотрудников - это возможность побывать на новогодних представлениях.

Малыши смогу в Березниках посмотреть новогоднюю сказку «Как дети Новый год спасли…».

Дети 7-10 лет увидят постановку «12 месяцев», а школьники постарше — «Новый год в стране чудес».

В Соликамске для дошкольников состоится новогоднее представление «Маша и тайна волшебных фонарей» с интерактивом и сказочными героями. Дети старшего возраста смогут увидеть современное кино — компания профинансировала 13 сеансов просмотра новогодних фильмов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отметила: "Каждый год дети наших сотрудников находят под елкой подарки от «Уралкалия». Создавать для них атмосферу новогодней сказки и радовать их — это наша устоявшаяся добрая традиция и важная часть социального пакета. В этом году на организацию новогодних мероприятий компания выделила свыше 60 млн рублей".