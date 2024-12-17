В Госдуме предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей для тех, кто дарит алкоголь

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил ввести штрафы для россиян, которые дарят на праздники алкоголь. О своей инициативе он написал в Telegram-канале.

По его мнению, в стране необходимо вводить "жесткую и бескомпромиссную" пропаганду против алкоголя.

Депутат предложил поправки к закону "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". В случае их принятия граждан будут штрафовать за "алкогольные подарки" на 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 35-50 тысяч рублей, юрлиц — на 100 тысяч рублей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идею о запрете скидок на алкоголь.

По словам экспертов, Россия проводит одну из самых серьезных антиалкогольных кампаний в мире, что уже признала Всемирная организация здравоохранения. Как заявляли в Минфине РФ, правительство проводит планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в стране, она направлена на укрепление общественного здоровья.