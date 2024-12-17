Губернатор Курганской области призвал отказаться от корпоративов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в условиях специальной военной операции проводить корпоративные вечеринки – моветон.

По словам Шумкова, корпоративы на рабочем месте, салюты и прочее во время ведения активных военных действий, пока гибнут и получают ранения наши люди, "мы считаем откровенно неуместными и излишеством".

"Не можем и не собираемся навязывать свою точку зрения всем, в том числе частным компаниям и лицам, но государственным и муниципальным структурам такие рекомендации будут доведены. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает. Спасибо всем вам, мои земляки", - написал Шумков в своем telegram-канале.