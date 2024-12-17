Югорчане за сутки перевели мошенникам 19 миллионов рублей

Югорчане за минувшие сутки перевели мошенникам 18 млн 936 тыс. руб., из которых 5 млн 561 тыс. руб. потерпевшие оформили в кредит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские зафиксировали 22 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

В Ханты-Мансийске мошенники обманули женщину 1971 года рождения. Женщина хотела инвестировать деньги, мошенники притворившись инвестплатформой убедили ее перевести 811 тыс. руб. на личный кошелек аферистов.

В Мегионе 71-летнюю пенсионерку обманул псевдосотрудник РосФинМониторинга, который сообщил, что сбережения югорчанки находятся в опасности на ее банковском счету. Их немедленно надо перевести на "безопасный счет". женщина перевела 1 млн 710 тыс. руб.

В Нягани 51-летнего мужчину, искавшего подработку через мессенджер обманули, предложив заработать много денег на крупной торговой площадке, используя только телефон. Под предлогом трудоустройства его убедили перевести порядка 117 тыс. руб. После чего аферист на связь не выходил.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и напоминают, что никаких "безопасных счетов" не существует. Это личные счета мошенников.