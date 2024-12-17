Более одного миллиона россиян задали вопросы Владимиру Путину

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона. Как сообщает "Россия 1", самые популярные темы - вопросы ЖКХ, социальная поддержка военнослужащих и медицина.

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В этом году прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Она пройдет 19 декабря. "Итоги года с Владимиром Путиным" можно будет смотреть с 12 часов по московскому времени.

Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

Ранее мы сообщали, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил самым внимательным образом отслеживать обращения по Уралу, которые поступят на "прямую линию" Владимира Путина. Об этом он заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

"Прошу всех внимательно отслеживать все обращения, которые будут касаться регионов УрФО. Необходимо будет оперативно подключать к работе над ними все профильные структуры и детально разбираться с каждой ситуацией. Ни один вопрос жителей УрФО не должен остаться без внимания", - акцентировал полпред.

Тем временем, губернатор Югры Руслан Кухарук перенес оглашение своего послания из-за прямой линии президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это масштабное событие, следить за которым будут жители всей страны и нашего региона. Считаю, что руководители муниципалитетов и команда Правительства обязаны в этот день быть на местах, принимать поручения главы государства. В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание думы Югры, где должно быть представлено послание губернатора", - сообщил глава региона.

Отмечается, что в подготовке передачи используют искусственный интеллект (ИИ). Владимир Путин, осматривая выставку разработок в этой сфере, отметил, что благодаря ИИ он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По его словам, самые популярные вопросы связаны с качеством и доступностью жилья, транспортной инфраструктурой, медициной, госструктурами и организациями, пособиями.