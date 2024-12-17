Данные более половины российских компаний можно найти в даркнете

В даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики попали данные 59% российских компаний.

Как следует из отчета "Инфосистемы джет" о киберугрозах за 2024 год, в котором эксперты проанализировали более 10 тыс. инцидентов, произошедших более чем у 100 компаний – клиентов разработчика, в тройку самых атакуемых отраслей вошли финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.

Киберпреступники часто запрашивают в качестве выкупа больше 10 млн руб. Фишинг по-прежнему остается наиболее популярной технологией кражи данных в интернете.

"Инфосистемы джет" – один из крупнейших отечественных IТ-интеграторов, занимающийся как заказной разработкой, так и поставкой заказчикам продуктов своих партнеров. Среди крупнейших заказчиков – разработчик платежной системы "Мир" НСПК, "Ростелеком", банк "Открытие", "Детский мир" и другие, сообщают "Ведомости".

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что личные данные каждого россиянина уже утекли в Сеть. Так он прокомментировал массовые хакерские атаки.