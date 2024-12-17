В 2024 году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров

В 2024 году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.

Как выяснила платформа hh.ru, за год зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. руб. в уходящем году. Самый высокий прирост зафиксирован у промоутеров — на 88% (68 тыс. руб.). Быстрее других также заработок рос у водителей (+42%, до 129 тыс.) и сварщиков (+39, до 138,5 тыс.).

Как говорится в докладе Счетной палаты, среди сфер занятости лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, строительство. В настоящее время основной драйвер подъема экономики России — обрабатывающая промышленность. Прежде всего, это происходит благодаря гособоронзаказу и импортозамещению.

Самыми "дорогими" профессиями в уходящем году стали IT-специальности — DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик, которым предлагают больше 170–200 тыс. В пятерку также вошли риелторы и геодезисты, сообщают "Известия".

Напомним, в ближайшие три недели ожидается острый дефицит курьеров. Зарплата таких работников с водительскими правами к Новому году в Москве может подняться до 360 тыс. руб.