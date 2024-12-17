Президент МТС может покинуть пост в ближайшее время

Президент МТС Вячеслав Николаев может покинуть свой пост.

Как сообщает Frank Media со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, это может произойти в ближайшее время. Компания может объявить о реорганизации корпоративного управления 20 декабря. Топ-менеджер может стать председателем совета директоров.

Некоторое время назад обсуждалась схема, в соответствии с которой МТС возглавит Инесса Галактионова, занимающая сейчас должность первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу компании. Николаев перейдет с позиции президента МТС на работу в АФК "Система".

По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль МТС снизилась на 88,8% в годовом выражении и составила 1 млрд руб., следует из отчетности компании, сообщает Forbes.