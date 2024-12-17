Украина назвала предложение Венгрии о перемирии аморальными манипуляциями

Предложения Венгрии о рождественском перемирии являются "аморальными манипуляциями", которые необходимо прекратить.

МИД Украины на своей странице в X призвал венгерскую сторону "воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, которые подрывают коллективные усилия по восстановлению справедливого мира".

Внешнеполитическое ведомство отметило, что заявления венгерских чиновников не соответствуют действительности, так как после этого продолжают наноситься удары по населенным пунктам Украины. Отмечается, что Киев стремится к миру на своей территории "больше, чем кто-либо другой в мире".

В МИД России отреагировали в Telegram на это заявление. "Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые", — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.