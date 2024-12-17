Дерипаска подал иски из-за распространения недостоверной информации о нем

Миллиардер Олег Дерипаска подал два иска из-за распространения недостоверной информации о нем.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Мельников. Поводом для иска к Марии Певчих (признана иноагентом; включена Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) стало распространение ей сведений о том, что бизнесмен якобы финансирует частные военные компании. Правозащитник назвал эту информацию порочащей честь его подзащитного и не соответствующей действительности. Защита Дерипаски простит суд признать Певчих это опровергнуть. Материальных требований к ней у миллиардера нет.

Другой иск Дерипаски — к правозащитнице Ольге Романовой (признана иноагентом) и журналистке Татьяне Фельгенгауэр (признана иноагентом) — был подан в связи с распространением ими данных о том, что бизнесмен "контролирует некие суды и влияет на их деятельность". По словам адвоката, "суть исковых требований — признать не соответствующими действительности" распространенные ими данные, сообщает Forbes.

Ранее Дерипаска, состояние которого по версии издания Forbes оценивается в $2,8 млрд, призвал к немедленному прекращению огня на Украине.