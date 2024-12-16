16 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Моор рассказал о завершении национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о завершении национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор подвел предварительные итоги.

"Завершаем национальный проект "Безопасные качественные дороги". Можно подвести итоги. С 2019 года в регионе отремонтировано почти 1,4 тысячи км автомагистралей. Только за последние три года приведено в нормативное состояние восемь мостов и путепроводов. За время реализации нацпроекта нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло с 80 до 85%. В целом по региону этот показатель увеличился с 61,72% до 63,68%", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале .

По словам Александра Моора, в наступающем году по поручению президента России Владимира Путина начнется реализация нового нацпроекта – "Инфраструктура для жизни". Моор подчеркнул, что сохранить высокую репутацию тюменских дорог – одна из приоритетных задач.

"Безопасные качественные дороги" — национальный проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс. Главная цель национального проекта "Безопасные качественные дороги" — повышение качества жизни населения. Некоторые цели проекта: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 60%, доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Теги: Александр Моор, Безопасные качественные дороги, национальный проект


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