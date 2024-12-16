16 Декабря 2024
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Фото: Транснефть - Сибирь

Нефтепроводчики повысили надежность объектов линейной части в Югре

"Транснефть – Сибирь" завершило комплекс работ по реконструкции участка вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) электропередачи магистрального нефтепровода (МН) Нижневартовск – Курган – Куйбышев протяженностью 23,5 км в зоне ответственности Сургутского управления магистральных нефтепроводов в Югре.

Цель – повышение надежности объектов линейной части. ВЛ предназначена для обеспечения бесперебойного электроснабжения существующих линейных потребителей МН. Работы по замене опор, изоляторов, провода проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия.

В ходе работ произведена замена блок-контейнера пункта контроля и управления, а также установлен автоматический пункт секционирования, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение потребителей. В соответствии с действующими типовыми проектными решениями смонтированы 460 железобетонных опор. Произведена замена провода общей протяженностью 23,5 км. От закрытого распределительного устройства нефтеперекачивающей станции №2 "Юган" до ВЛ-10кВ проложены новые высоковольтные кабельные линии длиной 800 м.

Реализованные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения оборудования телемеханики, связи, электрохимзащиты на участке МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев, включая объекты узла береговых задвижек на подводном переходе трубопровода через реку Большой Юган.

Все оборудование и материалы – отечественного производства, соответствуют предъявляемым ПАО «Транснефть» требованиям безопасности и надежности.

Замена участка ВЛ-10кВ МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев проводилась с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности "Транснефть".

Теги: Транснефть – Сибирь, реконструкция, техническое перевооружение


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