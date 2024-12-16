Бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода осужден за вывоз комплектующих на Украину

Мособлсуд приговорил бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода Михаила Баранова к девяти годам колонии строгого режима по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 и передачи их Украине.

По данным следствия, в АО "РСК "МиГ" и его филиале "ЛАЗ имени П.А. Воронина" действовала организованная преступная группа из числа персонала. Баранов являлся одним из ее руководителей. Преступники занимались хищением комплектующих к самолетам семейства "МиГ" для передачи их представителю "Одесского авиационного завода".

Кроме того, Баранов передал сотруднику украинского завода фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники, сообщили в ФСБ.

Об аресте Баранова сообщалось в сентябре 2022 года. Его имя тогда не называлось, лишь уточнялось, что задержанный - житель Подмосковья. Фигуранта обвинили в госзимене, руководстве преступным сообществом, тайном хищении чужого имущества, приготовлении к контрабанде, передает РИА Новости.