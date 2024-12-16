Кухарук перенес оглашение своего послания из-за прямой линии Путина

Губернатор Югры Руслан Кухарук перенес оглашение своего послания из-за прямой линии президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это масштабное событие, следить за которым будут жители всей страны и нашего региона. Считаю, что руководители муниципалитетов и команда Правительства обязаны в этот день быть на местах, принимать поручения главы государства. В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание думы Югры, где должно быть представлено послание губернатора", - сообщил глава региона.

Новая дата послания - 24 декабря.