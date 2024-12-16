30 миллионов: Картину Репина, которую повредил вандал, отреставрировали

Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" отреставрировали и вернули в экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова, пишут "Известия".

Ее еще в 2018 году повредил посетитель галереи. Мужчина разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения, после чего несколько раз ударил им холст. Он объяснил свои действия "недостоверностью изображенных на картине фактов". Ущерб составил 30 миллионов рублей.

Как писало РИА Новости, мужчина объяснил свой поступок тем, что принял алкоголь.

В Третьяковской галерее рассказали, что в результате защитное стекло, покрывавшее полотно, разбилось и осколки прорвали холст в трех местах. Также пострадала авторская рама.

"По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали", — сказали в пресс-службе.

Тогда на место происшествия сразу же прибыли главный хранитель Третьяковской галереи, реставраторы, руководство службы безопасности и сотрудники, работающие с произведениями искусства.

Отмечается, что картина не в первый раз подвергается нападению. В 1913 году посетитель, который не раз бывал в Третьяковке и которого хорошо знали смотрители, нанес ей три удара ножом с криками "Довольно смертей, довольно крови!".

Повреждения оказались очень значительными — порезы пришлись прямо на изображения лиц Ивана Грозного и его сына. Хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов, узнав о порче картины, покончил с собой.

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