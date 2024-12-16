В Сургуте мигрант насмерть забил собаку лопатой
В Сургуте мигрант из Узбекистана беспричинно избил собаку, принадлежащую местной жительнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.
Несмотря на оказанную на ветеринарную помощь животное скончалось.
По данным местных СМИ, живодер нанес псу-самоеду не менее 17 ударов лопатой. После инцидента, СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.