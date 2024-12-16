В Екатеринбурге разыскивают жертв фельдшера-курьера, похищавшего деньги у пенсионеров

Полиция Екатеринбурга разыскивает жертв курьера, похищавшего от лица лжесотрудника ФСБ деньги пенсионеров. В своей же "легальной" жизни 24-летний житель Самары работал фельдшером.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратилась 78-летняя женщина, у которой похитили 1 млн 507 тыс. рублей. Как это обычно и бывает, доверчивой пенсионерке позвонил "сотрудник ФСБ", заявивший о проверке сотрудников банков на причастность к мошенническим действиям. Естественно, ведомству потребовалась помощь обычной пожилой екатеринбурженки, от которой потребовали снять все деньги и передать их "уполномоченному представителю" "для проверки подлинности денежных знаков". После этого женщине пообещали вернуть все средства, на что та согласилась.

Следуя указаниям звонившего, пенсионерка сняла все деньги и передала их "курьеру", который ожидал женщину в условленном месте и назвал ей пароль.

Позднее курьера удалось задержать, однако на тот момент он уже успел перевести деньги своим кураторам, забрав себе вознаграждение в виде 57 тыс. рублей. Ранее несудимый самарчанин рассказал, что в начале августа в общей компании познакомился с неким Артемом, который и предложил ему быстрый способ подзаработать. Всего-то нужно было ездить по адресам, забирать деньги, а потом переводить через ближайший банкомат или пункт обмена в криптовалюту. Вознаграждение составляло 5% от суммы.

Приехав в Екатеринбург, задержанный связался с Артемом и тот дал ему адрес, по которому пенсионерка и отдала все свои деньги.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, оперативники располагают информацией о том, что данный преступный эпизод является не единственным для подозреваемого. По предварительным данным, на его счету, как минимум, шесть аналогичных эпизодов. В связи с этим полиция просит всех, кто пострадал от лица задержанного или располагает полезной для расследования информацией, обращаться по телефонам (343) 356-42-09 или 02 (102 по мобильному).

"Это задержание является еще одним примером для тех, кто рассчитывает заработать быстрые и легкие деньги, участвуя в незаконных схемах. Ранее полиция неоднократно предупреждала, что подобного рода "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов, и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. Правоохранители вновь предупреждают граждан о том, что подработка курьером в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество", - добавили в УМВД.