Два человека погибли в дорожной трагедии под Тюменью

Два человека погибли в дорожной трагедии под Тюменью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Сегодня на 29-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе автомобиль "Пежо" съехал в кювет, затем въехал в дерево. Предварительно, 46-летний водитель иномарки не справился с управлением. В результате ДТП 71-летняя и 69-летняя пассажирки автомобиля погибли. Водитель и 42-летняя пассажирка доставлены в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проведение проверки по факту ДТП. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.



При наличии оснований будут приняты меры реагирования.