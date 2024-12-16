Депутата думы Владивостока "подловили" на конфликте интересов

Прокуратура заинтересовалась деятельностью депутата думы Владивостока Людмилы Таран. Прокурор Приморского края направил губернатору Приморского края соответствующую информацию.

Прокурорская проверка показала, что Таран участвовала в голосовании на заседаниях общественной комиссии по благоустройству. Среди рассмотренных там вопросов – выделение денег аффилированным Таран ООО "Управляющая компания 71-микрорайона" и ООО "Управляющая компания Регион-ЖКХ". О конфликте интересов депутат губернатора не проинформировала.

Депутаты в результате голосования запретили Людмиле Таран впредь занимать какие-либо должности в думе Владивостока, в том числе руководящие, до окончания срока её полномочий, сообщает прокуратура Приморья.