Доехать до КНДР из России можно на поезде с сегодняшнего дня

Пассажирское железнодорожное сообщение России с Корейской народно-демократической республикой (КНДР) возобновилось сегодня.

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Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

"На 15.00 (8.00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России", - сказала она.

Поезда будут выезжать из города Туманган в КНДР в российский Хасан три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Расписание начинает действовать 16 декабря, график движения установлен на 2024-2027 годы.

Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

По этой же причине оно прервалось тогда с Китаем. Теперь россияне снова могут на поезде доехать до КНР. Первый поезд отправился 15 декабря из этой страны в Россию, на нем проследовало две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска работал только в грузовом направлении.

Ранее мы писали, что россияне вновь смогут доехать на поезде до Китая и Кореи. Как сообщает сайт РЖД, поезд назначен на маршрут из российского Гродеково до корейского Суйфэньхэ. Также назначен новый поезд из Хасана до города Туманган в КНДР.

Круглый год будут курсировать 15 пар поездов: Владивосток – Москва, Тында – Благовещенск, Владивосток – Советская Гавань и другие.