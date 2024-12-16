На Рефтинском водохранилище рыбак утонул, провалившись под лед

На Рефтинском водохранилище обнаружили труп рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, трагедия произошла днем 14 декабря. В это время в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, которые видели, как мужчина шел по льду на лыжах и провалился в воду в полукилометре от берега.

На место оперативно прибыли спасатели, полиция и "скорая", однако на плаву мужчины уже видно не было, а тонкий лед не давал быстро подойти к полынье. К несчастью, рыбак погиб. Его тело удалось обнаружить только в воскресенье водолазам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.

"Стоит отметить, что Рефтинское водохранилище имеет повышенную опасность, так как в водоем круглогодично сбрасываются тёплые воды. Есть места, где вода не замерзает даже зимой, но рыбака это не остановило", — сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели напоминают: