16 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Рефтинском водохранилище рыбак утонул, провалившись под лед

На Рефтинском водохранилище обнаружили труп рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, трагедия произошла днем 14 декабря. В это время в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, которые видели, как мужчина шел по льду на лыжах и провалился в воду в полукилометре от берега.

Рефтинское водохранилище, где утонул рыбак(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На место оперативно прибыли спасатели, полиция и "скорая", однако на плаву мужчины уже видно не было, а тонкий лед не давал быстро подойти к полынье. К несчастью, рыбак погиб. Его тело удалось обнаружить только в воскресенье водолазам Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.

Рефтинское водохранилище, где утонул рыбак(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Стоит отметить, что Рефтинское водохранилище имеет повышенную опасность, так как в водоем круглогодично сбрасываются тёплые воды. Есть места, где вода не замерзает даже зимой, но рыбака это не остановило", — сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели напоминают:

  • выходи на лед в спасательном жилете и имея при себе "спасалки", свисток, веревку;
  • не отправляйся на рыбалку в одиночестве;
  • Белоярское, Среднеуральское, Рефтинское, Верхнетагильское водохранилища — четыре водоема в регионе, которые из-за сброса теплых вод представляют опасность провала под лед даже в сильные морозы.

Теги: Рефтинское водохранилище, рыбак, лед


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