Бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей

Бывший заместитель директора департамента военного имущества Минобороны причастен к хищению более 600 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

Средства были выделены на реализацию специального инфраструктурного проекта. Хищение было совершено при участии руководителей ряда коммерческих организаций.

Напомним, замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов был арестован в октябре 2023 года. Сообщалось, что речь идет о об уголовном деле о махинациях с поставками леса в зону проведения СВО. Предварительно, только при реализации одного контракта бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 млн рублей. Второй обвиняемый по делу - гендиректор ООО "ИФК "РНГС Капитал" Дмитрий Левченко. Он также заключен под стражу.