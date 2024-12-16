16 Декабря 2024
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На Урале закроют дефицит минерального утеплителя, увеличив его производство

На Среднем Урале увеличат производство стройматериалов из перечня критической промышленной продукции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Свердловская область вошла в число лидеров по потреблению минерального утеплителя. Он необходим при строительстве жилья, объектов социальной инфраструктуры и промышленности. Высокий спрос на этот материал обусловлен не только объемами строительных работ, но и ужесточением строительных норм в части обеспечения теплозащиты зданий.

Из-за растущего дефицита минераловатный утеплитель включен в перечень критической промышленной продукции в отрасли промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Однако уже к лету 2025 года дефицит востребованного материала в регионе закроют за счет модернизации существующего производства.

Богдановичский завод минераловатных плит(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В следующем году на Богдановичском заводе минераловатных плит запустят новую линию по выпуску эффективного утеплителя под торговой маркой "ИЗБА". На площадке уже завершают устройство основной печи, в январе стартует шеф-монтаж оборудования. Строительство при финансовой поддержке Фонда развития промышленности ведет ГК "Атомстройкомплекс", в структуре которой 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих строительные материалы для отрасли. На новой линии будет дополнительно создано 81 высокопроизводительное рабочее место.

"Развитие местного производства дает возможность увеличить объем выпускаемой продукции и уменьшить сроки ее доставки на стройплощадки – это особенно важно в сезон. В ходе модернизации предприятия мы в полной мере реализовали экологический стандарт, принятый на производствах "Атомстройкомплекса": оборудование новой линии позволит вторично использовать отработанное сырье и минимизировать воздействие на окружающую среду", - отметил заместитель генерального директора ГК "Атомстройкомплекс-Промышленность", управляющий директор Дмитрий Сазонов.

линия по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Сейчас завод выпускает порядка 40 тысяч тонн минплиты в год, с пуском второй линии мощность вырастет до 70 тысяч тонн. Уже прорабатываются каналы расширения поставок, в том числе за счет экспорта в страны ближнего зарубежья. Увеличение объема выпуска продукции также позволит удовлетворить растущий спрос и со стороны производителей сэндвич-панелей, применяемых в строительстве быстровозводимых зданий и ИЖС. Для этой группы потребителей завод сможет выпускать продукцию по индивидуальным размерам.

Теги: утеплитель, производство, завод


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