Российские перевозчики предупредили о задержке товаров и росте цен

В России с конца января 2025 года могут начаться задержки с доставкой грузов, которые перевозятся автомобильным транспортом.

По словам участников рынка грузовых перевозок, на этом фоне произойдет рост цен на эти товары. Это связано с тем, что с 27 января на территории Союзного государства России и Белоруссии для перевозки автотранспортом многих импортируемых и экспортируемых товаров потребуется использовать электронные навигационные пломбы, заявили в Федеральной таможенной службе.

Мелкая челночная торговля также может столкнуться с задержками. Пломбу придется навешивать не на партию груза, а на машину, для отслеживания несанкционированной выгрузки, что затрудняет работу мелких перевозчиков, работающих с разными категориями товаров.

Накладывать и снимать устройства будет на пунктах пропуска на российской границе, а также на контрольных пунктах в Белоруссии. Под опломбирование попадает широкий ассортимент товаров. Это импортируемая табачная и алкогольная продукция, одежда, электроника, сотовые телефоны, аппаратура для беспроводной связи, видео и аудио устройств, музыкального и теле-радиооборудования, мониторы, проекторы и другие товары, сообщают "Известия".