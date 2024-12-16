Банки стали резко сокращать лимиты по кредитным картам

Российские банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам.

Лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждений. Клиенты ВТБ пожаловались, что им снижали лимиты даже в 20. Так, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. руб. Другой пользователь заявил, что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, однако затем, по просьбе, вернули.

В банке заявили, что лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. С аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредитных карт "Альфа-банка".

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой в настоящее время для банков затратно из-за макропруденциальных лимитов Центробанка РФ. Финансовые организации ограничивают долю заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода, сообщают "Известия".

Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением списать за счет бюджета часть кредитов россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.