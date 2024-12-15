В свердловской деревне дети остались без школы

Главе СКР Александру Бастрыкину пожаловались на отсутствие школ в свердловской деревне Филина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

На протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса, детей в школу никто не возит. В результате дети находятся на домашнем обучении. По мнению родителей это негативно сказывается на получении детьми знаний, особенно при подготовке к государственным экзаменам.

Также в деревне нет рейсовых автобусов. Мер к разрешению ситуации не принимается.

В СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин взял ее ход на контроль и потребовал доложить об итогах.