В свердловской деревне дети остались без школы
Главе СКР Александру Бастрыкину пожаловались на отсутствие школ в свердловской деревне Филина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
На протяжении двух лет из-за систематических поломок единственного школьного автобуса, детей в школу никто не возит. В результате дети находятся на домашнем обучении. По мнению родителей это негативно сказывается на получении детьми знаний, особенно при подготовке к государственным экзаменам.
Также в деревне нет рейсовых автобусов. Мер к разрешению ситуации не принимается.
В СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Бастрыкин взял ее ход на контроль и потребовал доложить об итогах.