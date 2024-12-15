В Сургуте мигранты-нелегалы избили двоих подростков

В Сургуте уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Школьники на протяжении трех дней забрасывали снежками торговую точку по продаже шаурмы. В результате двое мигрантов поймали подростков и избили их. Родители детей обратились в полицию. Сообщается, что мигранты находились на территории России нелегально и не были оформлены официально.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о применении насилия мигрантами в отношении подростков. Он потребовал принять меры к задержанию правонарушителей, после чего представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.