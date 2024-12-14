Плюс Якушев, минус Турчак: Обновлен состав генсовета "ЕР"

В Москве на съезде "Единой России" обновлен состав генсовета партии. Изменен также состав высшего совета "ЕР".

Среди тех, кто вошёл в него, – журналист, военный корреспондент телеканала ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный, и.о. секретаря генсовета, вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Из состава генсовета вышли глава республики Алтай Андрей Турчак, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, глава ДНР Денис Пушилин и другие политики.

Пушилин, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, Хинштейн вошли в состав высшего совета партии.