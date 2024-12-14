Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» награждён памятной медалью Президента РФ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил активистов волонтёрского движения за участие в социальных проектах города. Знаковое событие приурочено к Дню волонтёра и прошло сегодня в ККТ «Космос». В число приглашённых вошли представители волонтёрских объединений города, сформированных в общественных организациях, учреждениях культуры, молодёжной политики, в среднеспециальных и высших учебных заведениях.

Алексей Орлов отметил: «Волонтёрство в городе достигло таких масштабов, что сегодня в данную деятельность вовлечены более 98 тысяч человек. И я уверен, что к концу года цифра достигнет 100 тысяч. В этом году мы разработали перечень мер поддержки добровольческой деятельности, куда вошли финансовая, информационная, организационная, имущественная и консультационная. Горжусь тем, что в нашем городе так много людей, которые готовы самоотверженно трудиться и помогать окружающим. Ваше милосердие, участие в судьбе других людей, понимание того, что нет чужой беды, – это и есть те ценности, которые важно оберегать и распространять!».

Благодарственные письма и дипломы главы Екатеринбурга вручили более 50 представителям волонтёрских организаций. Активистов отметили, в частности, в таких номинациях, как «Наставник волонтёров» и «Иностранный волонтёр». В номинации «Семейное волонтёрство» дипломами главы города награждены пять семей. Среди них династия добровольцев Волонтёрского центра РМК «Сила Урала» – семья Шоминых: прабабушка Галина Петровна Колобова, бабушка Людмила Викторовна Шомина, её сын Лев Васильевич Шомин и дочь Анастасия Васильевна Отегова, а также внук Серафим. Дедушка Василий Владимирович Шомин в день награждения был в командировке, но также активно участвует в волонтёрской деятельности.

За вклад в подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года памятной медалью Президента РФ награждён Волонтёрский центр РМК «Сила Урала». Почётную награду из рук главы Екатеринбурга Алексея Орлова принял директор центра Владислав Овчинников.

Директор Волонтёрского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников сказал: «Добрые дела всегда совершаются по зову сердца. Волонтёры не требуют за них признания. Но всё же очень приятно, когда помощь волонтёров видят и понимают, насколько она необходима. Особенно радует, что развитие и поддержка добровольческого движения сегодня находится в приоритете у городских властей. Количество неравнодушных людей в нашем центре достигло 15 тысяч человек, и мы намерены только расширять территорию добрых дел».

За три года своей работы Волонтёрский центр «Сила Урала» реализовал немало масштабных проектов. Это продуктовая помощь нуждающимся, поддержка пожилых людей и ветеранов, помощь Детскому хоспису, помощь сотрудникам МЧС в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий паводков, а также эко- и зооволонтёрство. За три года работы центра более 2 879 000 человек получили адресную помощь в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, высажено 35 тысяч деревьев, собрано 300 тонн мусора, сдано 100 тонн макулатуры.

Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020-го по конец 2021 года в ряды волонтёров вступили около 10 тысяч человек в Свердловской и Челябинской областях, к концу 2023-го количество активных людей выросло до 15 тысяч.

Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для родителей в Детском хосписе.