Мурашко: Отмена скидок на алкоголь снизит спрос на него

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко нашёл, как ему кажется, способ снизить спрос россиян на алкогольные напитки.

Тарифная политика всегда влияет на употребление алкоголя. Поэтому запрет на применение скидок на алкоголь может рассматриваться как одна из мер по снижению его употребления, сказал ТАСС Мурашко.

Осенью 2024 г. стало известно, что россияне стали потреблять меньше алкоголя. Как говорилось тогда в госдокладе Роспотребнадзора, за последние 10 лет продажи спиртного в стране упали на 21,5% на человека, до 6,5 л этанола. Речь идет о данных по итогам 2023 г., по сравнению с 2014 г. Существенно сократились продажи крепких напитков, таких как водка и коньяк. На фоне сокращения продаж снизилось количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 34%, в том числе с летальным исходом — на 29,9%.

По словам экспертов, Россия проводит одну из самых серьезных антиалкогольных кампаний в мире, что уже признала Всемирная организация здравоохранения. Как заявляли в Минфине РФ, правительство проводит планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в стране, она направлена на укрепление общественного здоровья. Системные меры в этом направлении отражены в Концепции сокращения потребления спиртных напитков на период до 2030 г.