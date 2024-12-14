В Москве в массовой аварии пострадали пятеро
На Кутузовском проспекте Москвы столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие.
Движение в сторону области ограничено, сообщает департамент транспорта Москвы.
По данным ТАСС, пострадали пятеро.
11:00 мск.Пятеро жителей Забайкалья отравились блинами
10:42 мск.В Москве в массовой аварии пострадали пятеро
10:20 мск.Пропал без вести фигурант дела о хищениях во время строительства секретных бункеров Минобороны
09:50 мск.Фигурант дела о некачественных бронежилетах захотел выйти из СИЗО
09:10 мск.Путин принял Назарбаева
Вчера 21:23 мск.В Краснодаре у охранявшего школу ЧОП отозвали лицензию после нападения школьника с ножом на детей
Вчера 19:49 мск.Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber
Вчера 19:25 мск.Зурабишвили не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий
Вчера 19:19 мск.Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз на территории страны
Вчера 17:34 мск.Губернатор Астраханской области открыл в Харабалинском районе новый детсад
Вчера 16:18 мск.В Перми мужчина предстанет перед судом за незаконное распространение порнографии
Вчера 16:17 мск.Раздел с товарами "Сделано в России" запускает маркетплейс Wildberries
Вчера 15:46 мск.Стадо лошадей застряло в яме с глиной в Дагестане
Вчера 15:35 мск.Сбитый в Ленобласти разведдрон мог быть запущен из Финляндии
Вчера 15:27 мск.На Южном Урале гаишник пойдет под суд за проведение фиктивных техосмотров
Вчера 15:26 мск.Свердловские производители и переработчики молока согласились сохранять продукцию внутри региона
Вчера 15:15 мск.Родителей подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворят из РФ
Вчера 15:08 мск.Сухой закон: в России ограничат выкладку алкоголя около касс и продажу самогонных аппаратов
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
На Кутузовском проспекте Москвы столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие.
Движение в сторону области ограничено, сообщает департамент транспорта Москвы.
По данным ТАСС, пострадали пятеро.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.