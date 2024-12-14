Пропал без вести фигурант дела о хищениях во время строительства секретных бункеров Минобороны

Наказаны фигуранты дела о многомиллиардных хищениях во время строительства секретных бункеров Минобороны.

Бизнесмен Дмитрий Пипко, в прошлом служивший офицером на спецобъекте, и Андрей Епифанцев получили один семь лет, другой – три года. Изначально наказаны должны были быть трое — на скамье подсудимых не хватало бизнесмена Александра Андреева.

Весной дело вернулось в военную прокуратуру, поскольку одному из фигурантов не вручили копию обвинительного заключения. Вскоре материалы вернули в суд, и в них Андреева уже не было. По данным "Ъ", он заключил контракт с Минобороны и стал участником специальной военной операции. Там штурмовая группа, в которую входил Андреев, понесла большие потери, а сам он пропал без вести.