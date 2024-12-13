Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства, сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении.