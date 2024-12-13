Раздел с товарами "Сделано в России" запускает маркетплейс Wildberries

Маркетплейс Wildberries запускает раздел с товарами "Сделано в России". В компании считают, что он поможет покупателям выбирать те товары, которые создали в их родном регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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В нем есть подразделы, где указаны названия регионов.

"Это позволяет покупателям с легкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их родном регионе или в других уголках страны", - рассказали в компании.

Проект начали тестировать еще в 2022 году. Тогда на площадке появился раздел с российскими брендами. Но его отправили на доработку. Теперь его готовы запустить.

Ранее мы сообщали, что компания "ВБ Девелопмент" подала к владельцу Владиславу Бакальчуку иск на 37 млрд рублей. Иск в Арбитражный суд Московской области был подан 11 октября.

По данным СМИ, по указанию Бакальчука из "ВБ Девелопмента" были выведены 37 млрд рублей, которые компания получила в качестве авансов за оказание услуг.

"Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмента" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично", — сказали адвокаты.

Позже стало известно, что Татьяна Ким добивается снижения доли супруга в Wildberries до 0,5%. Бакальчуку принадлежит 1% компании. Он считает, что 0,5% — несправедливо за 20 лет работы на общий бизнес.

Он подал встречное исковое заявление.