Сухой закон: в России ограничат выкладку алкоголя около касс и продажу самогонных аппаратов

План по сокращению потребления алкоголя до 2030 года утвердило правительство России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, основная цель концепции - уменьшить употребление спиртного и "связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность".

План содержит 29 пунктов. Они направлены на развитие профилактики, повышение доступности медицинской помощи людям с алкозависимостью и развитие системы медицинской реабилитации и социальной адаптации.

Одно из предложений – ограничить продажу "чекушек" возле касс. Тем, кто будет нарушать требование, грозит штраф. Для этого проведут анализ мер и разработают предложения по их ужесточению. Например, будет изучен опыт регионов, в которых есть жесткие ограничения по времени продажи спиртного.

Еще одно предложение – запрет свободной торговли самогонными аппаратами. В РФ могут ограничить их розничную продажу, а также запретить дистанционную торговлю и рекламу этих устройств.

По планам ведомства, концепция позволит к 2030 году снизить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека. Это должно привести к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесли на рассмотрение проект закона, который предлагает запретить продажу алкоголя совершеннолетним, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Андрею Свинцову. Он считает, что россиянам по достижении 18 лет необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства для обследования у нарколога, который должен предоставить всю информации о негативных последствиях употребления спиртных напитков.

В то же время депутаты решили объявить войну алкомаркетам.