Тюменские разработчики могут получить финансирование на разработку оборонных систем

Народный фронт России создал "Кулибин клуб", чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам СВО. Инициатива президентского движения стала важной частью народного ВПК России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию: промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника, новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА, новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника, образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров, новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника, аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Заявителем могут выступать юридические лица, являющееся резидентами РФ, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан, а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, состоящие из граждан России, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.