13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сохранят озеро Малая Здохня и сделают местом отдыха

Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить озеро Малая Здохня, несмотря на планы продлить улицу Татищева. Об этом сообщил заместитель главы города Рустам Галямов.

По его словам, трассировку запланированной к продлению улицы Татищева изменят и проложат дорогу так, чтобы она огибала озеро. Сам же водоем очистят, а пространство вокруг благоустроят в рамках будущего развития микрорайона ВИЗ, сделав Малую Здохню точкой притяжения для уральцев.

Специалисты Дендропарка уже пересадили с поверхности озера несколько кувшинок чистобелых, чтобы сохранить краснокнижные растения.

Напомним, что экоактивисты ранее заявляли о редких растениях, которые находятся на месте строительства магистрали. По их заверениям, растения погибнут в случае, если строители осушат озеро Малая Здохня. Конфликт дошел и до главы СК России Александра Бастрыкина.

План развития улично-дорожной сети ВИЗа предполагает строительство 5,5 км дорог с шириной полос от 3,5 до 4 м. и трамвайной линии протяженностью 2 тыс. 880 м. Проект включает в себя:

  • реконструкцию и строительство улиц Татищева и Юрия Исламова;
  • обустройство трамвайных путей вдоль улицы Татищева, разворотного кольца в районе Срединного кольца и тяговой подстанции на улице Юрия Исламова;
  • строительство канала (коллектора) реки Широкой по улице Юрия Исламова;
  • строительство проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации;
  • строительство транспортной развязки на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева.

Теги: Екатеринбург, Малая Здохня, Татищева, озеро, улица


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