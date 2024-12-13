В Екатеринбурге сохранят озеро Малая Здохня и сделают местом отдыха

Власти Екатеринбурга приняли решение сохранить озеро Малая Здохня, несмотря на планы продлить улицу Татищева. Об этом сообщил заместитель главы города Рустам Галямов.

По его словам, трассировку запланированной к продлению улицы Татищева изменят и проложат дорогу так, чтобы она огибала озеро. Сам же водоем очистят, а пространство вокруг благоустроят в рамках будущего развития микрорайона ВИЗ, сделав Малую Здохню точкой притяжения для уральцев.

Специалисты Дендропарка уже пересадили с поверхности озера несколько кувшинок чистобелых, чтобы сохранить краснокнижные растения.

Напомним, что экоактивисты ранее заявляли о редких растениях, которые находятся на месте строительства магистрали. По их заверениям, растения погибнут в случае, если строители осушат озеро Малая Здохня. Конфликт дошел и до главы СК России Александра Бастрыкина.

План развития улично-дорожной сети ВИЗа предполагает строительство 5,5 км дорог с шириной полос от 3,5 до 4 м. и трамвайной линии протяженностью 2 тыс. 880 м. Проект включает в себя: