Губернатор Югры Руслан Кухарук выступит с посланием

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук выступит 19 декабря перед депутатами думы Югры, жителями региона с посланием о положении дел и перспективах развития автономного округа. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Прямой эфир с послания будет доступен во всех аккаунтах главы региона в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджере Telegram, а также на телеканале "Югра".

В своем послании губернатор сообщит о планах на 2025 год в различных отраслях экономики, культуры, спорта, топливно-энергетическом комплексе, здравоохранении, социальной защите, расскажет о приоритетах развития инвестиционной деятельности. Кроме того, Руслан Кухарук обозначит задачи, стоящие перед региональным правительством, органами местного самоуправления.

На послании будут присутствовать депутаты окружного парламента, все члены правительства, главы муниципальных образований, представители общественных организаций, некоммерческого сектора, активные жители региона.