13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Мошенники, которые заработали на строительстве подземных бункеров, получили тюремные сроки

Фигурантам дела о хищениях при строительстве подземных бункеров для Министерства обороны РФ вынесли приговор. Как сообщает ТАСС, бывший заместитель гендиректора компании"Атлас" Дмитрий Пипко проведет в колонии общего режима семь лет. Также он должен заплатить штраф в 1,5 млн рублей.
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Экс-гендиректору "М-Строй" Андрею Епифанцеву назначили три года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Прокурор просил осудить Пипко на 11 лет колонии со штрафом 1 млн рублей и лишением звания майора. Ветерану боевых действий в Сирии - Епифанцеву - шесть лет со штрафом 800 тысяч рублей. Оба фигуранта частично признали вину и частично возместили ущерб. Минобороны требует от них почти 1 млрд 900 млн рублей.

Мужчин взяли под стражу в зале суда. Им засчитали в срок отбывания время, проведенное под стражей и домашним арестом во время следствия и суда.

Их судил 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что фигурант дела АО "Военторг" Тимур Исаков просил суд отпустить его из СИЗО под залог в 1 млн рублей. Исаков в 2014-2015 годах занимал должность генерального директора "Военторг-ритейла".

По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.

Ранее по делу о хищениях на гособоронзаказе был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. Кроме того, в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга" суд арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова.

До этого в Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова по делу о хищениях на гособоронзаказе. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги: мошенник, фигурант, минобороны, бункер


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