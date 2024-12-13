Огуль: 80% российских школьников устают от учебной нагрузки

Учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом написал в Telegram-канале первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, в среднем школьники проводят за учебой от 8 до 10 часов в день. 70-80% детей говорят о том, что устают от занятий и это отражается на их здоровье.

Дети очень устают из-за семи-восьми уроков в день, тем более, что, придя домой, им нужно делать домашние задания. Кроме того, часто это приходится делать на планшетах и ноутбуках, что портит им зрение.

По данным Министерства здравоохранения России, 28% учеников имеют первую группу здоровья, 56% — вторую. Роспотребнадзор приводит другие данные: в первую группу здоровья входит лишь 10-12% учеников.

Основные проблемы, которые поднял Огуль на круглом столе "Парламентской газеты", посвященном этой проблеме: огромный объем домашних заданий, большое число контрольных, "лишние" предметы и дополнительные уроки.

При этом у школьников очень мало физической активности.

Депутат сказал, что среди школьников очень распространены психические заболевания и расстройства.

"Это может вызвать сидячий образ жизни и то, что детей приучают к гаджетам. Школьная программа сегодня вызывает у детей нервозность, нарушает режим сна", — уточнил Огуль.

Депутаты предлагают ввести в школах уроки "Мое здоровье". По мнению Огуля, детям нужно объяснять правила гигиены, правильного питания и как выработать здоровый режим сна. Также школьники должны знать, как справиться с нервными стрессами и оказывать первую помощь.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что у российских школьников растет количество психических расстройств. Он считает, что школа должна знать о состоянии здоровья каждого ребенка, чтобы это учитывать при обучении.