13 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Родители Череповца добились отмены приказа о недопуске в школы детей без трех доз вакцины и диагностики туберкулеза

Прокуратура Вологодской области встала на сторону родителей и детей, признав приказ департамента образования региона от 30 сентября 2024 года №1807 противоречащим закону. Он обязывал родителей вакцинировать своих детей от полиомиелита не менее чем тремя дозами и пройти диагностику туберкулеза или уходить на дистант.

Приказ сразу же вызвал недовольство многих родителей. Однако Управление образования Шекснинского района заявило, что школы обязаны создавать условия для охраны обучающихся, а недопуск детей без справки фтизиатра не является нарушением их права на образование. У них есть возможность дистанционного обучения. При этом приказ носит рекомендательный характер, не требует согласования, но обязателен для учащихся, что само по себе звучит странно.

Родители обратились в издание "Череповецкая истина" с просьбой придать ситуацию огласке. Они отметили, что всех детей, в том числе без симптомов болезни, заставляют идти на флюорографию и к фтизиатру, чтобы он выдал заключение, а этот врач находится в тубдиспансере. То есть здоровых детей фактически нужно вести в очаг инфекции. Некоторые считают, что другой целью было загнать как можно больше детей в "Сферум", поэтому придумали схему: принудить детей к вакцинации и диагностике, а не прошедших это – перевести на дистант.

Родители подали заявление в областную прокуратуру. И та сообщила, что в ходе проверки установлено, что данный нормативный правовой акт противоречат требованиям федерального законодательства и принят с нарушением установленного порядка. Заместителем прокурора области вынесен протест министру образования региона, а материалы направлены в УМВД России по Вологодской области.

Теги: дети, школа, вакцинация, диагностика, полиомиелит, туберкулез, дистант


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