Четырех осужденных женщин из Курской области помиловал президент РФ

Владимир Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области. Об этом сообщает сайт УФСИН по региону.

Сообщается, что у них были условные сроки. У всех помилованных – несовершеннолетние дети, одна из женщин – инвалид первой группы.

Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный ущерб.

При рассмотрении сначала суд учитывает характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, возмещение ущерба, а также возраст, наличие семьи, состояние здоровья и другие факторы.

Итоговое решение принимает российский президент.

Всего за 2024 год было подано 67 прошений. Последнее помилование, тоже женщины, в Курске было в 2011 году.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева на встрече членов совета с главой государства Владимиром Путиным предложила помиловать женщин, впервые отбывающих наказание за ненасильственные преступления, а также всех женщин, у которых есть малолетние дети.

Она напомнила, что в прошлом году президент РФ помиловал женщин к 8 марта и попросила сделать это традицией.