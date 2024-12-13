13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Представитель "Крокуса" заявил, что ему неизвестно о делах против сотрудников

Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил в суде, что ему неизвестно о привлечении к уголовной ответственности сотрудников этой компании или людей, отвечающих за систему пожаротушения в здании.

Как передает РИА Новости, представитель считает, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме.

Накануне Головинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". По словам заявителей, в день теракта в "Крокусе"они провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Лечение продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокус сити холле".

Напомним, источники в правоохранительных органах сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Кроме того, потерпевшие рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

При этом глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов отмечал, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта.

Теги: крокус, теракт, система пожаротушения


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