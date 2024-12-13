13 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В закон о спецсчетах иноагентов внесли поправки депутаты Госдумы

Поправки к законопроекту, который касается контроля за деятельностью иноагентов, внесли в Госдуме. Об этом сообщил ее председатель Вячеслав Володин.
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Изначально депутаты предлагали зачислять доходы таких граждан только от творческой деятельности на специальный рублёвый счет, который они будут обязаны открыть.

Закон был принят в первом чтении 20 ноября.

Теперь в Госдуме предлагают расширить требования к иноагентам. Если закон примут, то им придется также делиться доходами от покупки и сдачи в аренду недвижимости, транспорта, а также от доходов в виде процентов по вкладам или дивидендов.

"Возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента", — написал Володин.

Он добавил, что те, кто предал страну, не должны обогащаться за счёт её граждан и использовать заработанные в России средства против неё.

Рассматривать законопроект во втором чтении будут 17 декабря.

Ранее стало известно, что Санта-Клауса могут признать иноагентом в России. Такое предложение выслал в Генеральную прокуратуру России лидер федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По словам общественника, бренд "Санта-Клаус" популярен в недружественных России странах. Он заменяет образ нашего традиционного Деда Мороза: его узнаваемость близка к 100%.

Теги: иноагент, счет, закон, Володин


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