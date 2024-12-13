Цискаридзе не исключил введение в театрах дресс-кода

Народный артист России, руководитель Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что если бы российские театры ввели дресс-код, то их не смогли посещать неподобающе одетые люди.

"Думаю, если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы", — заявил он. Цискаридзе в качестве примера привел случай на гастролях в Египте.

"Когда мы танцевали в Каирской опере, зрители не могли зайти в зал без галстука. Нашего художественного руководителя не пустили. Была жара, и он пришел в костюме, но галстук не надел", — указал артист, сообщают "Известия".

Напомним, Цискаридзе считает цены на билеты в театры слишком высокими.